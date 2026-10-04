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Канселу после выхода Португалии в 1/4 финала Лиги наций: «Нам удалось быстро усвоить идеи нового тренера»

Канселу после выхода Португалии в 1/4 финала Лиги наций: «Нам удалось быстро усвоить идеи нового тренера»

Защитник «Барселоны» и сборной Португалии Жоау Канселу подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги наций против Норвегии (2:1) и отметил вклад главного тренера Жоржи Жезуша.

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