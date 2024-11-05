Греется на солнце в секси-купальнике с розами: Миа Бойка, устав от скандалов, улетела к океану

Миа оказалась в центре скандала после того, как раскритиковала детей-квадроберов. По мнению певицы, это неадекватное увлечение, которое не приведет ни к чему хорошему.
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