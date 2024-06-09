Жан Новосельцев: Как вместо отпуска в Закарпатье попасть на фронт?

Будничная история из Украины: семья ехала на отдых в поселок Солотвино Закарпатской области; отца семейства задержали пограничники за «пребывание в 5-километровой приграничной зоне без нужных документов».
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