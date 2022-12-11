За рулём

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  • Андрюха Скрипач
    Ну конечно на крузаках заметно меньше народу ездиет чем на дешёвых легковушках. Очевидное выдают как за что то неверо...На этих иномарках...
  • Antonian Maskauskiy
    Лучше, на любой машине не попадать в ДТП. Хотя, на дороге от тебя мало что зависит, там как повезет, будут адекватные...На этих иномарках...
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    Ну хоть кому то нравятся, эти вёдра. Тем более на эти машины для американцев и натовцев стоят очень не дорого, стоит ...Австралиец расска...

Детей выбросило в окно из-за ДТП: что с ними?

Детей выбросило в окно из-за ДТП: что с ними?

Двоих маленьких детей выбросило в окно из-за жуткой аварии в Красноярске. Виновником ДТП хотя и признан водитель такси, ехавший на красный сигнал светофора, родители тоже не позаботились о безопасности своих трехгодовалой и шестимесячной дочек.

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