Детей выбросило в окно из-за ДТП: что с ними?

Двоих маленьких детей выбросило в окно из-за жуткой аварии в Красноярске. Виновником ДТП хотя и признан водитель такси, ехавший на красный сигнал светофора, родители тоже не позаботились о безопасности своих трехгодовалой и шестимесячной дочек.