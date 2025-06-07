Из-за «Троицких хороводов» в Орле ограничат движение транспорта

8 июня в Орле пройдут долгожданные «Троицкие хороводы». Масштабное и любимое орловцами событие в этом году из соображений безопасности решили провести на территории областного центра, а не в Орловском Полесье.
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