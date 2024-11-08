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Касаткина ворвалась на итоговый – взяла один гейм за 53 минуты и заработала 200к

Еще во второй половине сентября Дарья Касаткина была далека от попадания на итоговый турнир WTA. Но удачная серия в Азии – финал в Сеуле и титул в Нинбо, вырванный в финале у Мирры Андреевой – вернули ее в топ-10 и позволили съездить в Саудовскую Аравию.

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