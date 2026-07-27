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Русская весна

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Запорожье осталось без железной дороги, и это только начало

Запорожье осталось без железной дороги, и это только начало

Пока киевские чиновники с наигранной грустью сообщают об отмене электричек и вынужденных автобусных пересадках, российские войска проводят куда более масштабную и целенаправленную «операцию по декоммунизации».

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