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Царьград

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В Первоуральске подросток на питбайке сбил 9-летнюю девочку

В Первоуральске подросток на питбайке сбил 9-летнюю девочку

Вечером 10 октября на улице 50 лет СССР в Первоуральске 15-летний водитель питбайка не пропустил на пешеходном переходе девятилетнюю девочку и сбил её, после чего скрылся, но вскоре был найден.

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