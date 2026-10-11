В Первоуральске подросток на питбайке сбил 9-летнюю девочку

Вечером 10 октября на улице 50 лет СССР в Первоуральске 15-летний водитель питбайка не пропустил на пешеходном переходе девятилетнюю девочку и сбил её, после чего скрылся, но вскоре был найден.
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