Путин ратифицировал соглашение с Индией о трудовой деятельности

Соглашение упрощает процедуру трудоустройства граждан России и Индии, что может помочь Тульской области в решении проблемы нехватки кадров.
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