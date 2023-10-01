ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 550 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной

Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной

Можно выбрать подтверждение по смс, код из приложения или вход по биометрии.фото: Агентство «Москва»--> С 1 октября двухфакторная аутентификация на портале «Госуслуги» станет обязательной для всех пользователей веб-версии и заново установленного приложения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх