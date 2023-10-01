Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной

Можно выбрать подтверждение по смс, код из приложения или вход по биометрии.фото: Агентство «Москва»--> С 1 октября двухфакторная аутентификация на портале «Госуслуги» станет обязательной для всех пользователей веб-версии и заново установленного приложения.
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