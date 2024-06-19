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Чиновники украинского «министерства религии» возомнили себя мировыми религиозными авторитетами

Чиновники украинского «министерства религии» возомнили себя мировыми религиозными авторитетами

Киевские власти призвали религиозных лидеров всего мира осудить РПЦ, признав ее такой, которая «потеряла право принадлежать к Церкви Христовой» «Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести призывает церковных иерархов и религиозных лидеров возвысить свой голос против неправедности, которую совершает Русская церковь, в защиту замученных, обманутых, преданных, похищенных при участии этой организации, которая, очевидно, потеряла право принадлежать к Церкви Христовой», – говорится в заявлении украинского «министерства религии».

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