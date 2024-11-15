Новые расследования НЛО: что говорит бывший военнослужащий США

Соединенные Штаты Америки (США) проводят новые расследования НЛО (неопознанных летающих объектов). На этой неделе были опрошены несколько свидетелей, которые утверждают, что видели в небе неопознанные объекты.
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