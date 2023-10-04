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«МЮ» пропустил 18 голов за 10 матчей. Это худший за 57 лет результат клуба на старте сезона

«МЮ» пропустил 18 голов за 10 матчей. Это худший за 57 лет результат клуба на старте сезона

Вчера «Ман Юнайтед» дома проиграл «Галатасараю» (2:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов. В десяти матчах этого сезона во всех турнирах команда Эрика тен Хага пропустила 18 голов.

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