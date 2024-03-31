Командир аэроразведки рассказал, как солдаты ВСУ убегают со своих позицийРусский военный с позывным "Добрый" рассказал, что с начала года бойцам "Ахмат-Восток" на запорожском направлении удалось продвинуться на 7 километров.
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