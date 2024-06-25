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Расписание матчей чемпионата Европы - 2024 на 25 июня

Расписание матчей чемпионата Европы - 2024 на 25 июня

Сегодня, 25 июня, состоится 12-й игровой день чемпионата Европы 2024 года. В этот день состоятся четыре матча, в том числе игры сборных группы D - Нидерланды против Австрии и Франция против Польши, а также матчи группы C - Англия против Словении и Дания против Сербии.

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