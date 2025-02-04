Вываливающиеся из декольте бюсты и розовые виниры за 8 млн рублей: чем отличилась премия Никиты Михалкова «Золотой орел» в этом году

Критиком ВСЕГО может быть любой... Ведь и *квадрат* можно *раскритиковать* за *недостаток округлости*... А *круг* можно *раскритиковать* за недостаток *углов*... ** Позиция *критика* очень выгодна: потому что ВСЕ можно *раскритиковать* ... То есть подвергнуть психологическому террору... Для собственного самоутверждения ... Для повышения собственной САМООЦЕНКИ ... С помощью самообмана...Ведь на самом деле , этот критик - говно.

ВА

Владимир Акулов

соль можно раскритиковать за то, что в ней мало сладости... А в сахаре - мало соленого... То есть на любой объект можно накинуть такую *сеть критических объяснений *, что объект станет выглядеть *плохим*... В сущности , это *рефрейминг*- подмена понятий ... Когда положительную сущность объекта истолковывают отрицательно. *Критика* иногда просто выход для злобной раздражительности неудачников по жизни ... По какой -то причине недовольных собой. То есть эта *критика* - *канализация* внутреннего невроза... А невроз - от того , что долго не получал то , чего сильно хотел...