Австралийским студентам грозит исключение за пропалестинские протесты

Исключение из Мельбурнского университета грозит ряду студентов после того, как они поучаствовали в протестах в поддержку Палестины в палаточном городке на территории университетского кампуса, сообщили протестующие, пишет 27 июня The New Daily.
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