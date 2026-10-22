Россияне все чаще выбирают товары, которые экономят время, — полуфабрикаты, готовые блюда, продукты в порционных упаковках Покупатели в России продолжают приобретать привычные продукты, однако наблюдается тенденция к увеличению спроса на полуфабрикаты, сообщил РИА Новости глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.