Россияне все чаще выбирают товары, которые экономят время, — полуфабрикаты, готовые блюда, продукты в порционных упаковках Покупатели в России продолжают приобретать привычные продукты, однако наблюдается тенденция к увеличению спроса на полуфабрикаты, сообщил РИА Новости глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
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