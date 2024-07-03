РИА «Новости»: раненый сослуживцем боец ВСУ выжил и сдался в плен

Украинский боевик в ходе боестолкновения попытался расстрелять двух сослуживцев со спины. Об этом РИА «Новости» рассказал мобилизованный боец ВСУ из Киевской области Алексей Давыденко, который получил ранение в результате боестолкновения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии