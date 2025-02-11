Противник атаковал Саратов, Энгельс и районы в Ростовской области Поступает информация о том, что противник атакует Саратовскую область.
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Противник атаковал Саратов, Энгельс и районы в Ростовской области Поступает информация о том, что противник атакует Саратовскую область.
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