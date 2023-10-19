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На банкнотах рубля должен быть портрет Владимира Путина

На банкнотах рубля должен быть портрет Владимира Путина

Шумиха вокруг новых денежных банкнот, на мой взгляд, раздута и манипулятивна. Претензия, что на 1 тысяче нет креста, а есть полумесяц странная — там действительно нет креста, что же им нарисовать его? Зато крест есть на 500-рублевой банкноте.

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Комментарии
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Андрей Саввин
Мне, кстати, тоже не интересно, чего на купюрах нарисовано. Главное, номинал различить. Поскольку зрение немного шалит. Да и в магазинах и в терминалах один бес всё сканируется, левая не пройдёт.
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2 час.
юф
юра федулов
Согласен, если это будет новая банкнота стоимостью 1 рубль.
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1 час.
РМ
Расуль Муратов
👍👍👍👍
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1 час.

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