Взорвать города и бежать в Финляндию: эстонский военачальник объявил о действиях в случае «войны» с РФ В некоторых восточноевропейских странах выдуманная ими самими уверенность в том, что, разобравшись с киевским режимом, Россия всенепременно нападет на ближайшие к Украине страны НАТО, достигла запредельного уровня.
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