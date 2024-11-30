Взорвать города и бежать в Финляндию: эстонский военачальник объявил о действиях в случае «войны» с РФ В некоторых восточноевропейских странах выдуманная ими самими уверенность в том, что, разобравшись с киевским режимом, Россия всенепременно нападет на ближайшие к Украине страны НАТО, достигла запредельного уровня.