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Взорвать города и бежать в Финляндию: эстонский военачальник объявил о действиях в случае «войны» с РФ

Взорвать города и бежать в Финляндию: эстонский военачальник объявил о действиях в случае «войны» с РФ

Взорвать города и бежать в Финляндию: эстонский военачальник объявил о действиях в случае «войны» с РФ В некоторых восточноевропейских странах выдуманная ими самими уверенность в том, что, разобравшись с киевским режимом, Россия всенепременно нападет на ближайшие к Украине страны НАТО, достигла запредельного уровня.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Так это российские территории, купленные Петром Первым у шведов. Чухонец, вот и беснуется...
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17 час.
ХА
Харченко Александр
Можно уже сейчас начинать бежать
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3 час.

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