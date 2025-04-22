Диетолог Волкова: весной рекомендуется добавить в рацион цитрусовые и ягоды

Они помогут восстановить запас витаминов и минералов Весной рекомендуется включать в свой рацион продукты, богатые антиоксидантами, – цитрусовые и ягоды, помогающие восстановить запас витаминов и минералов, иссякший за зимний период, сообщила РИА Новости диетолог Галина Волкова.