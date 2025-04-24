Молдаване готовятся к Пасхе блаженных: между щедростью и призывом к скромности

В Молдове начались приготовления к Пасхе блаженных, которая в этом году отмечается 27 и 28 апреля. Горожане спешат приобрести свечи, столовые приборы и продукты для поминальных угощений, которые они отнесут на кладбища.
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