FT: Apple перенесет производство iPhone из Китая в Индию из-за пошлин США

Компания Apple планирует перенести в 2026 году производство всех iPhone, предназначенных для продажи на американском рынке, из Китая в Индию, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники в организации.
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