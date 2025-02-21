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Где деньги, Лебовски? В США ищут свое и чужое золото

Где деньги, Лебовски? В США ищут свое и чужое золото

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ 4219 прочтений Сегодня Виктория Никифорова В ходе большого аудита всего и вся, затеянного Дональдом Трампом, Илон Маск, глава DOGE, внезапно покусился на святое: он предложил посмотреть, а что там с золотыми запасами в легендарном Форт-Ноксе.

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