Врач рассказала об опасных последствиях аденоидов у детей

Аденоиды — распространенная патология у детей. О том, почему они возникают и при каких симптомах стоит обратиться к врачу, «Известиям» 31 октября рассказала ведущий медицинский эксперт «ИНВИТРО» Виолетта Бурдакова.
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