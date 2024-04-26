На заседании Совета законодателей предложили ввести штрафы за непредставление данных о маршрутах экстремального туризма

С инициативой выступила Ирина Яровая Заместитель сопредседателя Совета законодателей РФ Ирина Яровая рассказала про разработку законопроекта об административной ответственности за непредставление в МЧС информации о маршрутах экстремального туризма.
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