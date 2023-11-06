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Мировое обозрение

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The Times: Запад опоздал с поставками вооружений Украине для успешного наступления

The Times: Запад опоздал с поставками вооружений Украине для успешного наступления

Корреспондент британского издания The Times Марк Беннеттс, находящийся в Харьковской области, сообщил об уверенности украинских офицеров в том, что Запад не отреагировал вовремя на просьбы Киева о предоставлении оружия, и оно поступило слишком поздно, чтобы изменить ситуацию в конфликте.

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