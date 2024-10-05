Инопланетяне-криптоземляне могут тайно прятаться глубоко под землей, утверждают ученые Гарварда

В своей работе команда размышляет о том, могут ли странные объекты и аппараты, замеченные в нашем небе, содержать форму древней, высокоразвитой человеческой цивилизации, предшествующей нашей, которая сохранилась, чтобы наблюдать за нами.
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