Журналистка Сильбер заявила, что рано беспокоиться из-за голов Овечкина

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер заявила, что у российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина еще есть время для того, чтобы побить снайперский рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, и призвала довериться в этом вопросе капитану "столичных".