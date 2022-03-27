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Аксёнов поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Аксёнов поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил военнослужащих, гражданских сотрудников и ветеранов войск национальной гвардии Российской Федерации с профессиональным праздником.

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