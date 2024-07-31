Сергей Собянин рассказал о строящихся дорогах и транспортных развязках Москвы

В столице продолжаются работы по улучшению дорожного каркаса В своем официальном телеграм-канале Сергей Собянин сообщил жителям Москвы, как в столице развивают дорожный каркас и создают удобные транспортные связи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии