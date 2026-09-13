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Чемпион Универсиады Симакин выиграл турнир «Челленджер» во Вьетнаме

Чемпион Универсиады Симакин выиграл турнир «Челленджер» во Вьетнаме

Российский теннисист Артём Симакин одержал победу на турнире ATP Challenger в Фантхьете, Вьетнам. Это событие является важным достижением в его профессиональной карьере и подтверждает его статус сильного игрока на международной арене.

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