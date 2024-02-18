"Хочу все знать" для бесстрашных: 33 мрачных факта, о которых вы не сможете забыть

Говорят, что знание – сила, но в данном случае знание – это, скорее, вселенская тоска. Наверное, именно так и думал пользователь Reddit, когда задавал свой вопрос: «Какие не самые позитивные факты вы знаете?».
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