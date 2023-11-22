Одиннадцать медалей «Кубка Балтийского моря» выиграли тхэквондисты из Курьянова

Как сообщили в пресс-службе спортивной школы олимпийского резерва, спортсмены МКСШОР «Восток» выиграли четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали всероссийских соревнований по тхэквондо «Кубок Балтийского Моря».