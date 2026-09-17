Авито Авто обновил сервис оценки стоимости автомобилей с пробегом

Авито Авто изменил алгоритм сервиса оценки стоимости автомобилей. Теперь он показывает факторы, которые могли повлиять на отклонение стоимости от рынка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Поляков: Петербур...
- Свыше 60% петербу...
- «Билайн» не защит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым