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Царьград

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Вчера Киев. Сегодня - Одесса: Новый уровень ударов ВС России напрямую касается США

Вчера Киев. Сегодня - Одесса: Новый уровень ударов ВС России напрямую касается США

Без прикрас, новый уровень ударов Вооружённых сил России напрямую касается США и, в целом, коллективного Запада.

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