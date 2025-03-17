«Помощнику Трампа пришлось ждать 8 часов, чтобы встретиться с Путиным — это было похоже на классическую демонстрацию силы»: Sky News нашел к чему докопаться в визите Уиткоффа - Путин не принял его сразу, а заставил ждать, чтобы показать свою силу.
Опять Россия всё испортила западу
Комментарии
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Надежда
Хуторянину с рожей Ганса лучше бы помолчать! Спесивые ссанки с маринками из желания приобщиться к "великому" влезли в нату и свалили, а народ, поставивший свой бизнес на отношения с Россией обанкротился!((😡
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17 час.
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