Курс валют НБМ на 11 августа

Молдавский лей еще немного укрепился по отношению к доллару, но ослабел по отношению к евро. В частности, за день он отыграл у американской валюты еще примерно один бан, но уступил единой европейской валюте два с половиной бана, передает Noi.
Молдавский лей еще немного укрепился по отношению к доллару, но ослабел по отношению к евро. В частности, за день он отыграл у американской валюты еще примерно один бан, но уступил единой европейской валюте два с половиной бана, передает Noi.
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