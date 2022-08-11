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Курс валют НБМ на 11 августа

Курс валют НБМ на 11 августа

Молдавский лей еще немного укрепился по отношению к доллару, но ослабел по отношению к евро. В частности, за день он отыграл у американской валюты еще примерно один бан, но уступил единой европейской валюте два с половиной бана, передает Noi.

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