«Грязные танцы» тогда и сейчас

21 августа 1987 года культовый фильм вышел в прокат. От романтической драмы о танцах изначально не ожидали большого успеха, однако картина стала одной из самых кассовых, собрав в год выхода 170 миллионов долларов.
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