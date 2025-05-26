Новосибирск получит 2,8 миллиарда на завершение строительства моста через Обь

Строительство находится в финальной фазе, выполнить большую часть работ предполагается летом.Новосибирская область дополнительно получит из федерального бюджета почти 3 млрд рублей, большая часть из которых – около 2,8 млрд – предназначены на завершение строительства четвёртого моста через Обь.