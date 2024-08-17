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Закон и Порядок

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Рискованно, но расчётливо... не стоит повторять в домашних условиях. (видео)

Шокирующие кадры! Военный РФ ударил атаковавший его FPV-дрон головой и пошёл дальше по своим делам Украинский дрон издевательски завис прямо перед нашим бойцом и приготовился атаковать, но русский боец сделал то, чего меньше всего ждали операторы БПЛА противника.

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