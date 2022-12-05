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ВЛ
валерий лисицын
А причина тут одна, Гришка пьёт и пьёт давно . А вино как известно ума и здоровья не добавляет.
После позорной др...
Александр Ляшенко
Вот вам спец по закидыванию говна на вентилятор.это паль под кличкой "7дней.ru", Земля тебе "7дней.ru", ублюдок, стек...
Приносит в кульке...
ЛЛ
лина любимцева
Что за ерунда? "Уносит в кульке"?... В бумажном? Из газеты?... НУ ДУРАКИ!! И кто верит таким сплетням? Дешевки.
Приносит в кульке...
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