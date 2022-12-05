7дней.ru

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Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    А причина тут одна, Гришка пьёт и пьёт давно . А вино как известно ума и здоровья не добавляет.После позорной др...
  • Александр Ляшенко
    Вот вам спец по закидыванию говна на вентилятор.это паль под кличкой "7дней.ru", Земля тебе "7дней.ru", ублюдок, стек...Приносит в кульке...
  • лина любимцева
    Что за ерунда? "Уносит в кульке"?... В бумажном? Из газеты?... НУ ДУРАКИ!! И кто верит таким сплетням? Дешевки.Приносит в кульке...

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