Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на юге Камчатки без пострадавших

Во время посадки были повреждены лопасти воздушного судна, а сам вертолет лежит на боку. На место происшествия был направлен дежурный Ми-8 с спасателями региональной поисково-спасательной базы, которые должны осмотреть вертолет и при необходимости оказать помощь.
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