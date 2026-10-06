Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на юге Камчатки без пострадавших

Во время посадки были повреждены лопасти воздушного судна, а сам вертолет лежит на боку. На место происшествия был направлен дежурный Ми-8 с спасателями региональной поисково-спасательной базы, которые должны осмотреть вертолет и при необходимости оказать помощь.