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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Гавриков: «Нью-Йорк – очень специфичный город, особенно Манхэттен: огромное количество людей, машин, постоянное движение, жизнь кипит 24/7»

Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков поделился впечатлениями от жизни в Нью-Йорке. Он перешел в «Рейнджерс» в июле 2025 года из «Лос-Анджелеса».

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