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Дроновый террор ВСУ в Алешках: Кнутов о том, как закрыть небо и защитить мирных жителей

Дроновый террор ВСУ в Алешках: Кнутов о том, как закрыть небо и защитить мирных жителей

Чтобы закрыть небо в Алешках, нужно разместить подразделения дронов-перехватчиков, а также активизировать удары по противоположному берегу Днепра, где находятся вражеские пункты управления БПЛА.

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