Экс-судья Шмидт: Запад добивается от Дурова доступа к данным пользователей

Запад добивается от основателя Telegram Павла Дурова получения доступа к данным пользователей. Причины задержания бизнесмена раскрыл бывший польский судья Томаш Шмидт, который бежал в Белоруссию из-за несогласия с политикой Варшавы.
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