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Царьград

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Думали, больше этой таджикской семьи никто Россию не ограбит. Но нет - появился новый рекорд

Думали, больше этой таджикской семьи никто Россию не ограбит. Но нет - появился новый рекорд

В России набирает обороты циничная схема выкачивания бюджетных средств: получившие русский паспорт иностранцы массово оформляют социальные выплаты на детей, которые годами живут за границей и никогда не пересекали границу России.

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