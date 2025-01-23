Варшавер покинет должность директора "Ленкома" и станет его президентом

В театре «Ленком» произошли значительные кадровые перестановки. Марк Варшавер займет специально введенную должность президента театра, а директором вместо него станет Дмитрий Берестов - директор «Театра на Юго-Западе».
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